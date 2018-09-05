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Украина обвинила Россию в «перемещении оружия» из Крыма в Донбасс

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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
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Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев обвинил Россию в том, что она не обеспечила сохранность оружия на военных объектах в Крыму, в результате чего вооружение с территории полуострова якобы попадает в Донбасс.

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«Началось перемещение оружия, захваченного на территории 14 военных частей и одного военного вуза, в оккупированные территории Донецкой и Луганской областей», — цитирует Князева пресс-служба полиции.

Он добавил, что в дальнейшем это оружие якобы «поступало в руки незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, и использовалось в боевых действиях». Он также уточнил, что на территории Донбасса изъяли 51 автомат, 15 пистолетов, два гранатомета и один карабин.

Киев начал военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта на востоке Украины стали более 10 тыс. человек.

3 августа президент страны Петр Порошенко заявил, что почти все граждане Украины (89%) готовы воевать для защиты родины. 

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