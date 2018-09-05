Прямой эфир

Лавров рассказал о планах США на границе Украины с Россией

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США намереваются создать новый опасный раздражитель на российско-украинской границе. Такого мнения придерживается глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр задался вопросом, почему Москва должна убеждать Вашингтон в необходимости выполнения Минских договоренностей.

«Я не знаю, что Соединенные Штаты ищут на Украине, кроме того, что они хотят создать новый долгосрочный опасный раздражитель непосредственно на границе с Российской Федерацией», — сказал Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале 4 сентября.

Предвыборная эскалация: Киев пошел на обострение отношений с Москвой
Замглавы МИД РФ Григорий Карасин рассказал, зачем Петр Порошенко заявляет о скорой денонсации договора о дружбе с Россией

Предложение спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера ввести в Донбасс военный контингент под флагом ООН министр назвал оккупацией региона, означающей создание гражданской администрации, «которая будет руководить всем, что происходит на этих территориях», и преподносить всё «на блюдечке <…> киевским властям».

Сергей Лавров также призвал Францию и Германию как участников «нормандского формата» играть более активную роль в урегулировании ситуации на Украине.

Также во время программы глава МИД РФ отметил, что военная инфраструктура НАТО продвигается к границам России, что говорит о нарастающей конфронтации между Москвой и Вашингтоном.

Политику США в отношении Украины министр раскритиковал, заявив, что действия Вашингтона повышают шансы на конфронтацию. Кроме того, США направляют Украине боеприпасы и оружие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров посчитал кощунственным собирать «нормандский формат» после убийства Захарченко
Лавров обвинил США в диктатуре

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017