Лавров рассказал о планах США на границе Украины с Россией

США намереваются создать новый опасный раздражитель на российско-украинской границе. Такого мнения придерживается глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр задался вопросом, почему Москва должна убеждать Вашингтон в необходимости выполнения Минских договоренностей.

«Я не знаю, что Соединенные Штаты ищут на Украине, кроме того, что они хотят создать новый долгосрочный опасный раздражитель непосредственно на границе с Российской Федерацией», — сказал Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале 4 сентября.

Предложение спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера ввести в Донбасс военный контингент под флагом ООН министр назвал оккупацией региона, означающей создание гражданской администрации, «которая будет руководить всем, что происходит на этих территориях», и преподносить всё «на блюдечке <…> киевским властям».

Сергей Лавров также призвал Францию и Германию как участников «нормандского формата» играть более активную роль в урегулировании ситуации на Украине.

Также во время программы глава МИД РФ отметил, что военная инфраструктура НАТО продвигается к границам России, что говорит о нарастающей конфронтации между Москвой и Вашингтоном.

Политику США в отношении Украины министр раскритиковал, заявив, что действия Вашингтона повышают шансы на конфронтацию. Кроме того, США направляют Украине боеприпасы и оружие.