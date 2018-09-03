Лавров обвинил США в диктатуре

Соединенные Штаты и некоторые из их союзников отказываются от диалога в дипломатии, используя вместо этого диктат, шантаж и ультиматумы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Выступая перед студентами первого курса Московского государственного института международных отношений (МГИМО), он отметил, что такое поведение со стороны группы стран во главе с США наблюдается каждый день.

«Ревизия всего и вся, начиная от всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы, Парижского соглашения по климату, соглашения о североамериканской зоне свободной торговли, которое сейчас пытаются чинить», — цитирует главу российского МИДа «РИА Новости». По его словам, сегодня угроза нависла и над Всемирной торговой организацией (ВТО), которую США называют устаревшей международной структурой.

В конце августа глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не исключает выхода Соединенных Штатов из ВТО. Он отметил, что для сохранения сотрудничества в рамках организации ее необходимо изменить.