Эксперт оценил угрозы Трампа о выходе США из ВТО

Выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) станет спусковым крючком для масштабной торговой войны, считает руководитель направления финансов и экономики Института современного развития Никита Масленников.

В интервью Bloomberg, опубликованном 31 августа, президент США Дональд Трамп не исключил того, что страна покинет ВТО. По его мнению, для сохранения сотрудничества в рамках организации ее необходимо реформировать.

Эксперт полагает, что если Вашингтон пойдет на такой шаг, то при нынешнем темпе роста мировой экономики, который составляет где-то 3,9%, такие действия американской стороны негативно скажутся на глобальных процессах.

«Мировая торговля из-за всех этих кризисных явлений потеряет до $3 трлн оборота. А мировая экономика потеряет в темпе роста 1,5% глобального ВВП — это практически преддверие кризиса», — заявил он порталу iz.ru. Масленников напомнил, что мировая рецессия наступает при темпе роста от 1,5% до 2%, а значит мир окажется в одном шаге до экономического спада по типу 2008–2009 годов.

Эксперт уверен, что заявления Трампа не более чем блеф, «продолжение покерной риторики», цель которой — диалог по вопросу того, как должны выглядеть многосторонние правила международной торговли. Он отметил, что перезагрузка ВТО является давно назревшей необходимостью, так как нечеткая международная торговая статистика ведет к «искаженному представлению о дефицитах и профицитах в структурах торговых балансов».