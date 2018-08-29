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США пожаловались в ВТО на повышение Россией пошлин

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Фото: Global Look Press/Xu Jinquan
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США подали во Всемирную торговую организацию (ВТО) запрос на проведение консультаций с Россией. Причиной стало введение пошлин на ряд американских товаров.

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Запрос консультаций — первый шаг в процедуре подачи иска в рамках организации, сообщает «РИА Новости».

США указывают, что на аналогичные товары, поставляемые из стран — членов ВТО, Россия не поднимает пошлины.

23 августа Китай подал иск в ВТО в связи с введением Соединенными Штатами новых импортных пошлин в 25% на импорт китайских товаров объемом $16 млрд. В министерстве коммерции КНР заявили, что эта мера направлена на защиту принципов свободной торговли.

С 5 августа Россия ввела новые ставки импортных пошлин в отношении ряда американских товаров в ответ на ранее введенные США пошлины на сталь и алюминий.

Были, в частности, повышены ставки таможенных пошлин на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, а также оптоволокна.

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