Война со всех сторон

Новые американские пошлины на импорт из КНР на общую сумму в $34 млрд вступили в силу. Пекин уже заявил, что ответит пропорционально. Впрочем, на этом Трамп, возможно, не остановится — он пригрозил, что новые тарифы могут коснуться китайских товаров еще на полтриллиона долларов. Удастся ли американскому президенту-бизнесмену победить в торговой войне и какие дивиденды — экономические и финансовые — он может заработать — в материале портала iz.ru.

Первая кровь

Тарифы на товары из КНР на общую сумму $34 млрд в год, о которых Вашингтон объявил ранее, 6 июля вступили в силу. Тарифы в размере 25% теперь действуют в отношении таких статей импорта, как промышленное оборудование и продовольствие, в том числе мясо и морепродукты.

Ожидаемый ответ Китая был молниеносным — Пекин объявил о введении пошлин на американские товары на такую же сумму. В министерстве коммерции КНР отметили, что хотя Пекин отказался «делать первый выстрел», страна вынуждена отвечать после того, как США «начали крупнейшую торговую войну в истории экономики». «Это акт типичной торговой агрессии», — сказал представитель ведомства, добавив, что подобные меры Белого дома «ставят под серьезный удар глобальную торговую сеть». Действия американской администрации «замедляют скорость восстановления мировой экономики, приводят к суматохе на глобальном рынке» и скажутся на многонациональных компаниях, которые ничем не провинились перед США, и непосредственно потребителях, цитирует CNBC представителя минкоммерции. Телеканал в этой связи также приводит мнение обозревателей, которые «раскритиковали такую позицию США», отметив, что «подобная протекционистская риторика подрывает политические подходы к вопросам свободной торговли, которые в последние десятилетия сформировали глобальную систему товарооборота».

Китай_1 Продукты питания, произведенные в США, на полках магазина в Пекине Фото: REUTERS/Jason Lee

Довольно жестко на действия Белого дома реагируют государственные СМИ Китая. Так, в редакционной статье англоязычной газеты China Daily поступки администрации Трампа сравниваются с выходками «банды рэкетиров». Неправомочность американской политики нанесет «чудовищный разрушительный удар по глобальному экономическому ландшафту на ближайшие десятилетия, если другие страны сообща не выступят против», убеждено издание.

Как ранее обещали в Вашингтоне, до конца июля повышенные пошлины будут введены еще против одной «порции» китайской продукции — на $16 млрд в год. В Пекине на этот шаг также намерены дать пропорциональный ответ. В китайском ЦБ подсчитали, что дополнительные тарифы на товары стоимостью $50 млрд могут сократить рост национальной экономики на 0,2 процентных пункта.

Глобальные последствия

Большой вопрос состоит в том, насколько далеко зайдут Вашингтон и Пекин в своих враждебных действиях, отмечает CNN. По словам экономистов, если эти обоюдные меры на этом иссякнут, то в целом эффект для обеих экономик будет минимальным, хотя некоторым секторам всё же будет нанесен ущерб, указывает телеканал.

Однако пока надежд на то, что США «умерят аппетиты» в плане всё новых протекционистских мер для декларируемой защиты своих производителей, немного. 6 июля Трамп уже заявил, что допускает еще минимум два раунда повышения тарифов для КНР — сперва на продукцию на $200 млрд, позднее — еще на $300 млрд. Таким образом, совокупная объем облагаемых повышенных пошлинами китайских товаров таким образом превысит планку в $505 млрд — в такую сумму оценивается китайский импорт в США за прошлый год.

Китай_3 Разгрузка контейнеровоза в порту Шанхая Фото: REUTERS/Aly Song

Если угрозы Трампа насчет тарифов для китайского импорта на полтриллиона долларов будут воплощены в жизнь, то, как считает портал MarketWatch, подобная «масштабная эскалация приведет к потрясению на финансовых рынках по всему миру и грозит дорогостоящими последствиями американским производителям и потребителям». А по оценке агентства Bloomberg шаги в отношении китайской продукции стали «самой рискованной экономической игрой за время президентства Трампа», которая переходит «на новый и опасный этап, возлагая прямые расходы на компании и покупателей по всему миру».

Не дай мне повод

Объясняя необходимость повышения тарифов для Китая, Трамп и его советники утверждали, что таким образом хотят надавить на Пекин с тем, чтобы тот отказался от таких приемов, как кража интеллектуальной собственности и принуждение американских компаний к передаче современных технологий. В КНР убеждали, что подобные утверждения не соответствуют действительности, отмечая, что американский протекционизм ударит не только по поставщикам, но и по иностранным компаниям, которые занимаются экспортом товаров из Китая в США.

Помимо прочего, своими действиями администрация Трампа стремится избавиться от торгового дефицита в отношениях с Китаем, который составляет $375 млрд. На предшествовавших вступлению пошлин в силу переговорах представители КНР пообещали увеличить закупки американских товаров, однако президент США от своих первоначальных угроз так и не отступился.

Китай_5 Производство масла из сои, выращенной в США, на фабрике в Китае Фото: REUTERS/Jason Lee

«Администрация Трампа также считает, что как минимум начало торговой войны отвечает ее интересам», — полагает Скотт Кеннеди, директор проекта по бизнесу и политэкономии КНР в авторитетном аналитическом Центре стратегических и перспективных исследований. По оценке эксперта, мнение которого приводит CNN, «экономика США достаточно сильна для того, чтобы справиться с дисбалансом в торговле, политические позиции президента в глазах республиканцев крепки как никогда, а жесткий подход к вопросу торговли с Китаем способен помочь в восстановлении авторитета Соединенных Штатов в других сферах».

Тем не менее позиция Вашингтона может в обозримом будущем серьезно измениться. Энтузиазм администрации Трампа в плане торгового конфликта «может улетучиться после того, как станут понятны негативные экономические последствия и политические итоги торговой войны», допускает Кеннеди. На этом этапе «США будут больше заинтересованы в консультациях, да и китайская сторона захочет сесть за стол переговоров», полагает специалист.

Бей своих, чтоб чужие боялись

Если эффект от антикитайских пошлин и ответа КНР на действия Белого дома еще только предстоит оценить, то последствия других неоднозначных действий администрации Трампа в торговой сфере становятся всё более очевидны. Введенные Вашингтоном тотальные повышенные тарифы на сталь и алюминий разозлили не только соседей США — Канаду и Мексику, но и Евросоюз, который для Соединенных Штатов является не только важным экономическим партнером, но и ключевым военно-политическим союзником.

Оттава ответила на американские пошлины на металл повышением тарифов на ту же сталь и алюминий, а также на целый ряд потребительских товаров, которые она получает из США — от кетчупа и бурбона до туалетной бумаги. Сумма поставок, в отношении которых будут действовать повышенные тарифы, сравнительно невелика — около $17 млрд (объем двусторонней торговли оценивается более чем в $670 млрд), однако важен сам факт того, что, несмотря на близкие и в географическом, и в стратегическом плане отношения, в Стране кленового листа не намерены безмолвно мириться с действиями Вашингтона.

Китай_2 Дональд Трамп показывает подписанный указ о повышении тарифов на алюминий Фото: Global Look Press/Michael Reynolds

В Евросоюзе тоже не стали терпеть попытки Белого дома единолично диктовать свои «правила игры» — с 1-го дополнительные пошлины введены на некоторые виды американского продовольствия, табачных изделий, одежды, алкогольные напитки и двигатели внутреннего сгорания. Трамп, в свою очередь, предупредил о возможном росте тарифов на автомобили из Европы, на что в ЕС пригрозил такими же мерами. Впрочем, как заявила 5 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель, Евросоюз будет готов «сдать назад» в вопросе пошлин на машины — при условии, что на этот вариант пойдут и США (речь, например, может пойти о нулевых пошлинах на автомобили для обеих сторон).

Досталось от американских торговых ограничений и России. Впрочем, Москва в начале июля объявила об ответном повышении ввозных пошлин на ряд американских товаров. Под увеличенные тарифы, ставка которых варьируется от 25 до 40%, попали около 80 товарных позиций — от инструментов до тяжелой дорожной и строительной техники. В конце июня Москва через Всемирную торговую организацию запросила консультации с США, которые призваны урегулировать ситуацию с пошлинами.

Ноябрь близко

Пока видно, что «обиженные» американскими пошлинами стороны принимают симметричные ответные меры или как минимум обещают их принять. Вряд ли прагматичный Трамп не предвидел таких последствий, которые могут свести на нет потенциальный экономический эффект от торговой войны — как с идеологическими соперниками, так и с союзниками.

Такая ситуация заставляет задуматься о том, какие цели, отличные от экономических, может преследовать американская администрация, настроившая против себя многочисленных торговых партнеров. Казалось бы, в выигрыше должны остаться американские компании, которые получат больше свободы в продвижении своей продукции, а также те трудящиеся, рабочие места которых удастся сохранить за счет жесткого протекционизма Трампа. Всё это, казалось бы, позволяет президенту рассчитывать на расширение поддержки со стороны избирателей, что для Белого дома актуально прежде всего для предстоящих в ноябре промежуточных выборов в конгресс, по итогам которых республиканцы рассчитывают укрепить свои позиции.

Китай_4 Производитель мотоциклов Harley Davidson объявил о переносе части производства из США Фото: Global Look Press/Danita Delimont

Однако тут явных успехов пока нет. Например, знаменитый производитель мотоциклов Harley Davidson уже объявил, что будет вынужден вывести часть производства из Соединенных Штатов (Трамп в ответ назвал корпорацию, существующую уже более века и ставшую одним из символов воплощения экономической американской мечты, едва ли не государственными изменниками). Кроме того, ответные меры Канады и Евросоюза направлены, в частности, против производств в тех штатах, где кандидатам Республиканской партии в ноябре очень понадобится поддержка избирателей.

Согласно данным исследования, проведенного Citigroup, в так называемых красных штатах, которые традиционно считаются вотчиной республиканцев, насчитывается 3,9 млн рабочих мест, связанных с экспортно-импортными операциями, при том, что в «синих» демократических — 2,5 млн. При этом именно в «красных» штатах производится до 80% товаров, в отношении которых начали или начинают действовать повышенные пошлины в странах-импортерах.

Даже среди обывателей, которые в целом не склонны к построению экономических моделей для того или иного сценария внешнеторговой политики Белого дома, тех, кому тарифная политика Дональда Трампа по душе, большинство. Согласно данным опроса, проведенного газетой The Washington Post и университетом Джорджа Мэйсона, 56% американцев уверены, что торговая война с Китаем негативно скажется на ситуации с безработицей. Еще больше респондентов (73%) полагают, что «война тарифов» приведет к росту цен в магазинах. На этом фоне рассчитывать на активную поддержку электората, которому становится всё труднее выкраивать деньги на повседневные траты, было бы довольно самонадеянно.