Трамп поручил составить список китайских товаров для введения пошлин

Президент США Дональд Трамп получил подготовить список китайских товаров на сумму в $200 млрд, чтобы затем ввести в отношении них новые пошлины. Об этом говорится в заявлении американского лидера.

Согласно документу, представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру было поручено определить ряд китайских товаров на сумму в $200 млрд для того, чтобы ввести в отношении них дополнительные пошлины в размере 10%, сообщает ТАСС.

Также Трамп отметил, что новые тарифы в отношении этих товаров будут введены в случае, если Китай откажется менять свой подход к торговле и продолжит настаивать на введении дополнительных пошлин.

30 мая США объявили о введении пошлин в 25% на товары, ввозимые в страну из Китая. Администрация Белого дома указывает на неравные торговые отношения двух стран и добавляет, что в США тарифы на ввоз китайских автомобилей составляют всего 2,5%, а в Китае на ввоз американских — 25%.

2 июня Трамп заявил, что США должны вводить пошлины в отношении стран, с которыми торгуют.