СМИ считают торговую войну Трампа угрозой мировой экономике

Угроза начала администрацией президента США Дональда Трампа торговой войны уже вредит мировой экономике. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу, 16 июня, The New York Times.

«На фабриках от Германии до Мексики заказы сокращаются и откладываются капиталовложения», — отмечает издание.

При этом замедляются поставки через порты и грузовые терминалы аэропортов по всему миру, а стоимость сырья растет.

30 мая США объявили о введении пошлин в 25% на товары, ввозимые в страну из Китая. Администрация Белого дома указывает на неравные торговые отношения двух стран и добавляет, что в США тарифы на ввоз китайских автомобилей составляют всего 2,5%, а в Китае на ввоз американских — 25%.

2 июня Трамп заявил, что США должны вводить пошлины в отношении стран, с которыми торгуют.