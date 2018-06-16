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США введут пошлины на товары из Китая 6 июля

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Новые 25% пошлины на ввозимые из Китая товары начнут взиматься пограничными и таможенными службами США с 6 июля. Об этом говорится в разъяснении представителя Вашингтона на торговых переговорах с Пекином Роберта Лайтхайзера.

«Дополнительные пошлины начнут собираться с 6 июля 2018 года», — цитирует его «РИА Новости».

15 июня президент США Дональд Трамп объявил о вводе 25% пошлин на товары из Китая объемом $50 млрд. Это затронет десятую часть всего китайского импорта в США.

При этом Трамп не исключил, что в случае ответных мер Китая Вашингтон введет дополнительные пошлины.

В пятницу Пекин объявил о введении аналогичных мер на 659 товаров из США. Ввозные пошлины в 25% начнут также действовать с 6 июля.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя торговую войну США и Китая, заявил, что «американцам следует пристегнуть ремни», так как Пекин не будет оставлять без внимания давление США.

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