США введут пошлины на товары из Китая 6 июля

Новые 25% пошлины на ввозимые из Китая товары начнут взиматься пограничными и таможенными службами США с 6 июля. Об этом говорится в разъяснении представителя Вашингтона на торговых переговорах с Пекином Роберта Лайтхайзера.

«Дополнительные пошлины начнут собираться с 6 июля 2018 года», — цитирует его «РИА Новости».

15 июня президент США Дональд Трамп объявил о вводе 25% пошлин на товары из Китая объемом $50 млрд. Это затронет десятую часть всего китайского импорта в США.

При этом Трамп не исключил, что в случае ответных мер Китая Вашингтон введет дополнительные пошлины.

В пятницу Пекин объявил о введении аналогичных мер на 659 товаров из США. Ввозные пошлины в 25% начнут также действовать с 6 июля.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя торговую войну США и Китая, заявил, что «американцам следует пристегнуть ремни», так как Пекин не будет оставлять без внимания давление США.