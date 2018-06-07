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Сенаторы США хотят ограничить право президента вводить пошлины

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Группа сенаторов конгресса США во главе с республиканцем Бобом Коркером (штат Теннеси) представили законопроект, ограничивающий право президента вводить таможенные пошлины и импортные ограничения против других государств. Об этом сообщают американские СМИ.

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Согласно документу, глава государства сможет вводить торговые пошлины только при получении разрешения законодателей. Кроме того, речь идет не только о будущих ограничениях, но и обо всех подобных действиях в течение двух последних лет до принятия законопроекта, сообщает ТАСС.

Также отмечается, что президент должен будет представлять отчет о действиях по введению пошлин членам конгресса, которым будет отводиться 60 дней для принятия или отклонения предложенных шагов. Инициативу уже поддержали девять членов сената, среди которых пять республиканцев и четыре демократа.

В заявлении по случаю представления законопроекта Коркер отметил, что главе государства, если он действительно считает необходимым применение ограничений, следует провести упорную работу для одобрения конгресса. Президент США Дональд Трамп, по сведениям газеты The Hill звонил сенатору с просьбой не представлять инициативу.

США с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из стран Европейского союза, а также Канады и Мексики. Помимо этого, Белый дом объявил о введении таможенных пошлин в размере 25% на товары из Китая. Трамп объяснил такие действия поддержкой американских производителей, в том числе при реализации импортных автомобилей

6 июня стало известно, что министр финансов США Стивен Мнучин просит президента Дональда Трампа исключить Канаду из списка стран, в отношении которых были введены пошлины на импорт стали и алюминия.

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