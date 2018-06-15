Вашингтон ввел пошлины на китайские товары

Американский лидер Дональд Трамп объявил о вводе в действие пошлин на китайские товары, речь идет пошлинах в 25% и о сумме в $50 млрд.

Об этом сообщается в распространенном Белым домом заявлении, передает телеканал ABC News.

«В свете кражи интеллектуальной и технологической собственности со стороны Китая и других нечестных практик США вводят пошлину в размере 25% на товары из Китая на общую сумму в $50 млрд», — говорится в документе, пишет «Газета.ру».

По словам президента США, ввод пошлин затронет примерно десятую часть китайского импорта в США.

В случае, если КНР ответит на действия США, Вашингтон введет дополнительные ввозные пошлины. Меры принимаются для восстановлении торгового баланса с КНР, в котором сейчас наблюдается гигантский дефицит США, отмечается в заявлении Белого дома.

О возможном вводе торговых пошлин в отношении китайских товаров Трамп сообщил в августе 2017 года, когда дал поручение торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру установить, насколько целесообразно начинать расследование относительно законов Китая, его торговой практики и действий в отношении интеллектуальной собственности и инновационных технологий Соединенных Штатов.

Уже в начале марта 2018 года Роберт Лайтхайзер выступил инициатором ограничительных мер в отношении Китая, после этого США потребовали от Китая немедленно сократить торговый дефицит на $100 млрд.

Затем глава Белого дома 22 марта подписал меморандум, который подразумевает комплекс мер, направленных против экономической политики Китая в торговле.

Официальный Пекин опубликовал список ответных мер. В нем содержится 128 наименований импортируемых американских товаров, на которые Китай готов ввести пошлины в 15% и 25%.

В начале мая Вашингтон и Пекин провели переговоры по прекращению торговой войны.