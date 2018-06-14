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Представители стран ЕС единогласно поддержали ответные пошлины для США

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Alberto Pezzali
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Представители стран Евросоюза единогласно поддержали инициативу введения ответных импортных пошлин в ответ на протекционистские меры Вашингтона. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, общий размер пошлин может составить €2,8 млрд в год ($3,3 млрд).

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Предложение об ответных мерах на американские пошлины еще предстоит одобрить членам Еврокомиссии, плановое заседание которой состоится 20 июня. В частности, представители органа исполнительной власти ЕС заявили о намерении ввести пошлины в 25% на ряд продуктов и товаров из США, в том числе апельсиновый сок, бурбон, джинсы и мотоциклы.

1 июня министерство торговли США сообщило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, а также из Канады и Мексики, а также пошлин в размере 25% на товары из Китая. Кроме того, после саммита G7 в Канаде президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что власти страны изучают возможность наложить тарифы на импорт автомобилей.

Позже не менее 29 послов стран Евросоюза в США написали письмо американскому лидеру, в котором подвергли критике действия Вашингтона во внешней торговле. Кроме того, президент России Владимир Путин отметил, что решение о пошлинах США на автомобильном рынке скажется на европейских политиках.

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