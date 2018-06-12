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Палата общин Канады проголосовала за ответные пошлины в отношении США

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Нижняя палата парламента поддержала решение правительства страны ввести ответные пошлины в отношении США, сообщает телеканал Global News.

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«Палата общин в понедельник единогласно проголосовала за предложенную Новой демократической партией (НДП) инициативу «поддержать правительство Канады» в решении ввести ответные пошлины, а также отвергнуть любые личные нападки со стороны Белого дома», — отмечает СМИ.

С 1 июня США ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% на сталь и 10% — на алюминий.

2 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал оскорбительным решение президента США Дональда Трампа ввести таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Канады.

Трамп в свою очередь написал в Twitter, что США не поддерживают документ из-за высказывания канадского премьера об оскорбительном характере пошлины.

Саммит «Большой семерки» проходил 8–9 июня в Квебеке.

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