Трюдо оскорбился из-за введения Трампом пошлин на металлы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал оскорбительным решение президента США Дональда Трампа ввести таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Канады. Об этом он заявил в интервью NBC.

«Идея того, что мы каким-то образом являемся угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов, честно говоря, оскорбительна и недопустима», — цитирует его канал.

При этом он напомнил, что канадцы плечом к плечу с американцами сражались во Второй мировой войне и в Афганистане и что из канадского металла создается военная техника США.

С 1 июня США ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% на сталь и 10% — на алюминий.

26 мая Трюдо высказал серьезную обеспокоенность в связи с возможным введением 25-процентных пошлин на поставляемые в США автомобили.