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Трюдо оскорбился из-за введения Трампом пошлин на металлы

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Фото: REUTERS/Patrick T. Fallon
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал оскорбительным решение президента США Дональда Трампа ввести таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Канады. Об этом он заявил в интервью NBC.

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«Идея того, что мы каким-то образом являемся угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов, честно говоря, оскорбительна и недопустима», — цитирует его канал.

При этом он напомнил, что канадцы плечом к плечу с американцами сражались во Второй мировой войне и в Афганистане и что из канадского металла создается военная техника США.

С 1 июня США ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% на сталь и 10% — на алюминий.

26 мая Трюдо высказал серьезную обеспокоенность в связи с возможным введением 25-процентных пошлин на поставляемые в США автомобили.

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