Президент США Дональд Трамп потребовал от Канады открыть свои рынки и снять торговые барьеры. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

«Канада на протяжении долгого времени очень плохо относилась к нашему сельскохозяйственному бизнесу и фермерам. Крайне ограничивает торговлю! Они должны открыть свои рынки и снять свои торговые барьеры», — написал хозяин Белого дома.

Накануне министр торговли США Уилбур Росс анонсировал введение пошлин на импорт стали и алюминия из стран Европейского союза, а также Канады и Мексики. Размер пошлины составит 25% и 10% соответственно. Решение вступает в силу с 1 июня 2018 года. В Евросоюзе раскритиковали решение американского лидера и пообещали принять ответные меры. В частности, страны намерены оспорить односторонние меры со стороны США во Всемирной торговой организации (ВТО).