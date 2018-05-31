США с 1 июня вводят пошлины на импорт металлов из ЕС

США с 1 июня вводят пошлины на импорт стали и алюминия из стран Европейского союза, а также Канады и Мексики. Об этом сообщил министр торговли США Уилбур Росс, сообщает Financial Times.

Западные СМИ уже назвали этот шаг «самой агрессивной торговой акцией» со стороны американского президента Дональда Трампа.

В начале марта Трамп объявил о введении ввозных пошлин на поставки стали и алюминия в размере 25 и 10% соответственно. Позднее Соединенные Штаты отложили введение сборов до 1 июня для стран Евросоюза, Канады и Мексики. По словам американского лидера, эта мера нацелена на поддержку производителей в США.

Кроме того, Вашингтон объявил о введении таможенных пошлин в размере 25% на товары из Китая. Аналогичные сборы американская администрация планирует применить в отношении импортных автомобилей.

В ЕС раскритиковали решение Трампа и пообещали принять ответные меры. В частности, страны намерены оспорить односторонние меры США во Всемирной торговой организации. В Международном валютном фонде, в свою очередь, отметили, что подобная политика Вашингтона может иметь серьезные последствия для глобальной экономики.