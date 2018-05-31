Евросоюз обратится в ВТО из-за введения пошлин на импорт металлов в США

Евросоюз намерен инициировать дело об урегулировании споров во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с введением пошлин на импорт стали и алюминия в США.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что установленные американской администрацией пошлины необоснованны и идут вразрез с правилами ВТО. Принятые Вашингтоном меры он назвал протекционизмом. Политик добавил, что об ответных мерах ЕС объявит в ближайшие часы, предает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что США с 1 июня вводят пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Сборы распространяются на Канаду, Мексику, а также страны Европейского союза, для которых эта меры была отсрочена в отличие от ряда других государств.

Кроме того, на днях Вашингтон объявил о введении таможенных сборов в размере 25% на товары из Китая. Аналогичные пошлины США планируют наложить на импортные автомобили.