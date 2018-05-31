Прямой эфир

Евросоюз обратится в ВТО из-за введения пошлин на импорт металлов в США

0
Фото: TASS/Zuma/Wiktor Dabkowski
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз намерен инициировать дело об урегулировании споров во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с введением пошлин на импорт стали и алюминия в США.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что установленные американской администрацией пошлины необоснованны и идут вразрез с правилами ВТО. Принятые Вашингтоном меры он назвал протекционизмом. Политик добавил, что об ответных мерах ЕС объявит в ближайшие часы, предает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что США с 1 июня вводят пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Сборы распространяются на Канаду, Мексику, а также страны Европейского союза, для которых эта меры была отсрочена в отличие от ряда других государств.

Кроме того, на днях Вашингтон объявил о введении таможенных сборов в размере 25% на товары из Китая. Аналогичные пошлины США планируют наложить на импортные автомобили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Канада готовит ответные меры на пошлины США
Россия собралась ввести пошлины на товары из США в размере $537,6 млн

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017