Канада оспорит введение пошлин США в ВТО

Канада оспорит во Всемирной торговой организации (ВТО) введение США пошлин на импорт стали и алюминия, заявила в четверг, 31 мая, глава канадского МИДа Христя Фриланд.

«Введенные Вашингтоном меры нарушают правила Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) и ВТО», — цитирует Фриланд ТАСС.

Документ о введении пошлин в 25% на импорт иностранной стали и в 10% — алюминия был подписан 8 марта. Он направлен на поддержку американских производителей. При этом президент США Дональд Трамп допускал, что некоторые страны могут быть освобождены от сборов, если убедят Вашингтон, что их продукция «не угрожает национальной безопасности».

23 марта Трамп вывел до 1 июня из-под действия пошлин Европейский союз, Канаду и Мексику.