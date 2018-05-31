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Канада ответит США на ввод пошлин на алюминий и сталь

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Канадские власти примут ответные меры после введения США пошлин на импорт стали и алюминия. Об этом 31 мая сообщил телеканал Global News со ссылкой на два источника в правительстве Канады.

«Канада рассмотрела несколько (ответных. — Ред.) действий, и решение примут после их обсуждения с профильными министрами и премьерами (главами канадских регионов — Ред.)», — отмечает телеканал.

Стальной занавес
К чему могут привести новые американские пошлины

Ранее, 31 мая, министр торговли США Уилбур Росс объявил об отмене с 1 июня тарифных льгот на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Евросоюза.

Соединенные Штаты ввели таможенные пошлины еще в марте, но ЕС, Канаду и Мексику освободили от уплаты до 31 мая. Пошлины составляют 25% на сталь и 10% на алюминий.

В ЕС решение США назвали противозаконным, предупредив, что оно может спровоцировать торговую войну,  в которой проиграют все страны.

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