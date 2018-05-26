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Трюдо «серьезно обеспокоен» возможными пошлинами США на автомобили

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Фото: REUTERS/Chris Wattie
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказал серьезную обеспокоенность в связи с возможным введением 25-процентных пошлин на поставляемые в США автомобили. Об этом сообщает офис премьера.

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Обеспокоенность Трюдо связана с расследованием по статье 232 по импорту автомобилей с учетом взаимовыгодной интеграции канадской и американской автоиндустрии, сообщает «РИА Новости».

Также офис премьер-министра заявил о том, что президент США Дональд Трамп и Джастин Трюдо осудили завершение переговоров по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

23 мая стало известно, что администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает возможность введения 25-процентных пошлин на импорт автомобилей в США. По предварительным данным, обоснованием подобного шага Вашингтон указывает меры национальной безопасности.

В свою очередь министерство торговли США расследует поставки автомобилей и комплектующих в страну с целью определить, создает ли это угрозу национальной безопасности.

24 мая министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что возможное введение 25-процентных пошлин на поставляемые в Соединенные Штаты автомобили вызовет на международном рынке смятение.

25 мая с протестом против возможного введения в Соединенных Штатах 25-процентных пошлин на импорт автомобилей выступил японский автомобильный гигант Toyota Motor.

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