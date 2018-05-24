В Японии прокомментировали возможное введение пошлин США на импорт авто

Возможное введение 25%-ных пошлин на поставляемые в Соединенные Штаты автомобили вызовет на международном рынке смятение. С таким заявлением выступил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

Также Сэко подчеркнул, что пошлины могут стать ограничительным механизмом и негативно отразится на уже существующих торговых ограничениях, которые были приняты в рамках ВТО, сообщает ТАСС.

23 мая стало известно, что администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает возможность введения 25%-ных пошлин на импорт автомобилей в США. По предварительным данным, обоснованием подобного шага Вашингтон указывает меры национальной безопасности.

В свою очередь Министерство торговли США расследует поставки автомобилей и комплектующих в страну с целью определить, создает ли это угрозу национальной безопасности.

С 23 марта США ввели 25%-ные ввозные пошлины на сталь и 10%-ные пошлины на алюминий. Введение пошлин было приостановлено до 1 мая для стран-членов ЕС, Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики и Южной Кореи. Позже меры было решено отсрочить до 1 июня 2018 года.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала принятые меры неоправданными, а канцлер Австрии Себастьян Курц назвал пошлинную политику угрозой европейским интересам в сфере экономики.