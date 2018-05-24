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Минторг США расследует влияние импорта авто на безопасность страны

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Фото: Global Look Press/Frank Duenzl
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Министерство торговли США расследует поставки автомобилей и комплектующих в страну с целью определить, создает ли это угрозу национальной безопасности.

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Разбирательство инициировано министром торговли США Уилбуром Россом после встречи с американским президентом Дональдом Трампом. По итогам расследования Вашингтон может ввести пошлины на указанную продукцию, сообщает ТАСС.

Росс считает, что импорт в течение десятилетий разрушает американскую автомобильную промышленность и призвал провести беспристрастное расследование.

23 мая стало известно, что администрация американского президента рассматривает возможность введения 25%-ных пошлин на импорт автомобилей в США.

С 23 марта США ввели 25%-ные ввозные пошлины на сталь и 10%-ные пошлины на алюминий. Введение пошлин было приостановлено до 1 мая для стран-членов ЕС, Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики и Южной Кореи. Позже меры было решено отсрочить до 1 июня 2018 года.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала принятые меры неоправданными, а канцлер Австрии Себастьян Курц назвал пошлинную политику угрозой европейским интересам в сфере экономики

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