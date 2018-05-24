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Замглавы МЭР назвал сроки введения пошлин на товары из США

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Россия введет ограничения на товары из США из-за пошлин на алюминий и сталь в ближайшие месяцы. Такой информацией с журналистами во время Петербургского международного экономического форума поделился заместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев.

По его словам, введение контрсанкций не займет много времени.

«Это не длительный процесс, то есть речь идет о ближайших месяцах», — цитирует слова Груздева ТАСС.

При этом Груздев отметил, что уже к 20 июня Минэкономразвития определит перечень товаров США, на которые введет пошлины в качестве ответной меры.

22 мая Россия подала в ВТО документ, в котором говорится о введении пошлин в размере $537,6 млн на товары из США стоимостью $3,16 млрд.

Госдума 15 мая приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях в отношении США и иных государств.США 6 апреля объявили о расширении пакета антироссийских санкций из-за «ситуации на Украине». Позднее в Госдуму был внесен законопроект об ответе на санкции США и ряда европейских стран.

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