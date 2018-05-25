Toyota выступила против введения в США 25%-ных пошлин на импорт авто

Японский автомобильный гигант Toyota Motor выступила с протестов против возможного введения в Соединенных Штатах 25-процентных пошлин на импорт автомобилей.

Согласно опубликованному заявлению, за последние 60 лет компания вложила в экономику США около $23 млрд, а также внесла значительный вклад в экономический рост и занятость государства, пишет ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo.

24 мая министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что возможное введение 25-процентных пошлин на поставляемые в Соединенные Штаты автомобили вызовет на международном рынке смятение.

23 мая стало известно, что администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает возможность введения 25-процентных пошлин на импорт автомобилей в США. По предварительным данным, обоснованием подобного шага Вашингтон указывает меры национальной безопасности.

В свою очередь Министерство торговли США расследует поставки автомобилей и комплектующих в страну с целью определить, создает ли это угрозу национальной безопасности.

С 23 марта США ввели 25-процентные ввозные пошлины на сталь и 10-процентные пошлины на алюминий. Введение пошлин было приостановлено до 1 мая для стран – членов ЕС, Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики и Южной Кореи. Позже меры было решено отсрочить до 1 июня 2018 года.