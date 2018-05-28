Глава МИД Канады отправится в Вашингтон на переговоры по НАФТА

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд посетит Вашингтон, где намерена обсудить перезаключение Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

В прошлом месяце она дважды посещала Соединенные Штаты для обсуждения данного вопроса. В этот раз визит запланирован на 29 и 30 мая. В переговорах также примет участие министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо, сообщает Globalnews.

26 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонные переговоры с президентами США и Мексики по вопросу НАФТА. Политик высказал серьезную обеспокоенность в связи с возможным введением пошлин на поставляемые в Америку автомобили.

В марте США ввели сборы на ввоз стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. При этом для некоторых стран их действие было приостановлено до 1 июня. 23 мая стало известно, что американская администрация рассматривает возможность введения аналогичных пошлин на поставки автомобилей. Как и в ситуации с металлами Вашингтон аргументирует свои действия мерами национальной безопасности.

Соглашение НАФТА между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году. Американский лидер Дональд Трамп считает, что договор не выгоден для страны, так как из-за его реализации государство потеряло более четверти всех рабочих мест в промышленности. Консультации по изменению НАФТА длятся уже почти год.