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США начнут облагать пошлинами китайский импорт в июне

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Фото: REUTERS/Thomas White
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Белый дом заявил, что готов начать облагать пошлинами китайские товары уже с 22 июня. Информацию об этом распространило в среду, 13 июня, издание The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп пока не утвердил это решение, поскольку сейчас ему необходима поддержка КНР в диалоге с КНДР, сообщает газета.

Отмечается, что первоначально перечень распространялся на товары и услуги общим объемом $50 млрд.

30 мая Трамп принял решение о вводе таможенных пошлин в 25% на товары, ввозимые в страну из Китая. Администрация Белого дома указывает на неравные торговые отношения двух стран и добавляет, что в США тарифы на ввоз китайских автомобилей составляют всего 2,5%, а в Китае на ввоз американских — 25%.

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