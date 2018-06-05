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Мексика ввела пошлины на импорт стали и сельхозпродукции из США

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Правительство Мексики объявило о введении таможенных пошлин в размере от 15% до 25% на импорт стали и некоторых сельскохозяйственных товаров из США, сообщает Reuters со ссылкой на министерство экономики Мексики.

Список товаров, попадающих под новые пошлины, опубликован 5 июня в официальной газете мексиканского правительства.

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Торговые пошлины на импорт свинины, яблок и картофеля из США составили 20%. Тариф для различных видов сыров и бурбона (американского кукурузного виски. — Ред.) установлен на уровне 20–25%.

Кроме того, министерство выделило беспошлинную квоту на 350 тыс. т для импорта свиных лопаток и окороков из других стран. О намерении Мексики ввести торговые пошлины 5 июня сообщало агентство Reuters.

На прошлой неделе президент Ассоциации производителей свинины Мексики Эриберто Эрнандес заявлял о возможном введении мексиканских пошлин в 20% на свиные лопатки и окорока из США. Долю этой продукции на рынке Мексике он оценил в 90%, в размере $1,07 млрд.

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