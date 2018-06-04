Трамп указал на пользу торговой войны для США

Президент США Дональд Трамп уверен, что Соединенные Штаты только выиграют от торговой войны. Такую точку зрения глава государства высказал в своем Twitter.

Он подчеркнул, что американские власти заключали «настолько плохие сделки, что теперь в торговой войне страна может лишь победить».

Трамп отметил, что Китай ввел пошлину в размере 16% на ввоз соевых бобов, а Канада установила «всевозможные торговые барьеры для американской сельскохозяйственной продукции, что недопустимо».

«Когда я закончу торговые переговоры, это изменится. Большие торговые барьеры для фермеров США и других предприятий будут разрушены», — написал Трамп.

США объявили о вводе пошлин в размере 25% на товары из Китая. С 1 июня начали действовать таможенные пошлины на импорт алюминия и стали из стран Евросоюза, Канады и Мексики.