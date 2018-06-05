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Мексика намерена ввести пошлины на американскую свинину

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Фото: REUTERS/Daniel Acker
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Мексика намерена ввести 20-процентные пошлины на импорт свинины из США в ответ на американские пошлины на алюминий и сталь. Об этом 5 июня сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух представляющих отрасль чиновников, знакомых с планом правительства.

На прошлой неделе президент Ассоциации производителей свинины Мексики Эриберто Эрнандес заявлял о возможном введении мексиканских пошлин в 20% на свиные лопатки и окорока из США. Долю этой продукции на рынке Мексике он оценил в 90%, в размере $1,07 млрд.

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Отмечается, что правительство пока не озвучило подробную информацию о величине возможных пошлин.

С 1 июня заработали американские импортные пошлины в 25% на сталь и 10% на алюминий из Мексики, ЕС и Канады. Также в конце мая президент США Дональд Трамп анонсировал ввод пошлин в размере 25% на товары из Китая. 

Правительство Канады уже составило черновой перечень товаров США, в отношении которых Оттава планирует ввести ответные пошлины: от 25% на изделия из металла и нержавейки до 10% на йогурты, кленовый сироп и виски. Канада намерена ввести пошлины с 1 июля.

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