Трамп допустил свертывание НАФТА

Президент США Дональд Трамп допустил свертывание Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) и заключение отдельных соглашений с Канадой и Мексикой, заявил глава Белого дома в пятницу, 1 июня.

«Для Соединенных Штатов это ужасная сделка, люди начинают это видеть. Мы (США. — Ред.) ежегодно теряем (в двусторонней торговле. — Ред.) с Мексикой больше $100 млрд», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что потери в торговле с Канадой не меньше.

Соглашение НАФТА было подписано в 1992 году между США, Канадой и Мексикой. Трамп уже обещал из него выйти, если условия договора не будут пересмотрены. По его мнению, Америка потеряла более четверти всех своих рабочих мест в промышленности из-за этого соглашения.

1 апреля Трамп пригрозил Мексике выходом из НАФТА, если власти страны не остановят поток наркотиков и нелегальных мигрантов со своей территории в США.