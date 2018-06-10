Путин оценил негативный эффект от ограничений США на импорт автомобилей
Планы Вашингтона по ограничению поставок автомобилей из стран ЕС могут сказаться многих европейских производителях, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, где он принимал участие в саммите ШОС.
«Вот это серьезный вопрос, это может задеть экономические интересы очень многих стран, прежде всего, конечно, европейских», — отметил президент, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его цитирует ТАСС.
Кроме того, российский лидер не исключил, что подобные действия могут негативно повлиять и на мировую экономику в целом. По мнению президента, такие намерения могут сыграть большую роль, чем «эмоциональные всплески» на саммите G7 в Канаде.
Саммит «Группы семи» завершился в Канаде 9 июня. Американский лидер покинул мероприятие на четыре часа раньше и не стал подписывать итоговое коммюнике.
Позже политик написал в своем микроблоге в Twitter, что сделал это в ответ на «ложные заявления» премьера Канады Джастина Трюдо, назвавшего американские пошлины на сталь и алюминий оскорбительными. Кроме того, президент сообщил, что власти США рассматривают возможность ввести тарифы на импорт автомобилей.