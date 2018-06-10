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Путин оценил негативный эффект от ограничений США на импорт автомобилей

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Планы Вашингтона по ограничению поставок автомобилей из стран ЕС могут сказаться многих европейских производителях, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, где он принимал участие в саммите ШОС.

«Вот это серьезный вопрос, это может задеть экономические интересы очень многих стран, прежде всего, конечно, европейских», — отметил президент, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его цитирует ТАСС.

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Кроме того, российский лидер не исключил, что подобные действия могут негативно повлиять и на мировую экономику в целом. По мнению президента, такие намерения могут сыграть большую роль, чем «эмоциональные всплески» на саммите G7 в Канаде.

Саммит «Группы семи» завершился в Канаде 9 июня. Американский лидер покинул мероприятие на четыре часа раньше и не стал подписывать итоговое коммюнике.

Позже политик написал в своем микроблоге в Twitter, что сделал это в ответ на «ложные заявления» премьера Канады Джастина Трюдо, назвавшего американские пошлины на сталь и алюминий оскорбительными. Кроме того, президент сообщил, что власти США рассматривают возможность ввести тарифы на импорт автомобилей.

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