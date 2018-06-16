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Индия повысит пошлины на товары из США

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Фото: Global Look Press/Mark E. Gibson
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Индия повысит импортные пошлины на 30 товаров из США. Такое решение было принято в ответ на ввод Вашингтоном ввозных пошлин на сталь и алюминий.

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Как сообщает издание Indian Express, соответствующий список товаров уже был представлен Всемирной торговой организации. К примеру, пошлины на некоторые изделия из металлов, часть сельхозпродукции, ряд моделей мотоциклов и другие товары вырастут на 50%.

От ответных экономических мер власти страны планируют получить порядка $239 млн.

При этом индийский министр торговли и промышленности Суреш Прабху сообщил, что санкции не приносят никаких положительных результатов, а лишь неблагоприятно сказываются на глобальной экономике. Об этом он сказал в интервью «РИА Новости».

В пятницу, 15 июня, о введении пошлин на 659 товаров из США объявил Китай. Это стало ответом на аналогичное решение президента США Дональда Трампа. Введение пошлин американский лидер объяснил воровством американской интеллектуальной собствености.

1 июня министерство торговли США сообщило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, а также из Канады и Мексики.

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