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Китай объявил о вводе пошлин на 659 товаров из США‍

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Фото: REUTERS/Jason Lee
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Министерство финансов Китая объявило о введении 25% пошлины на 659 товаров из США. Это стало ответом на аналогичное решение президента США Дональда Трампа. 

«Комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР принял решение ввести ввозную пошлину на 659 наименований товаров, импортируемых из США, объемом около $50 млрд», — говорится в заявлении ведомства, которое цитирует «РИА Новости».

Как уточняется в сообщении, пошлина на 545 товаров вступит в силу 6 июля. О других пошлинах обещают объявить позже. 

15 июня Трамп объявил о вводе 25% пошлин на товары из Китая, что затронет примерно десятую часть китайского импорта в Америку. Американский лидер объяснил столь жесткие меры тем, что в КНР крадут их интеллектуальную собственность. После этого Пекин пообещал незамедлительно ответить на действия США.

Кроме того, 1 июня министерство торговли США сообщило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, а также из Канады и Мексики.

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