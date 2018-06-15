Трамп утвердил пошлины на китайские товары на $50 млрд

Президент Соединенных Шататов Америки Дональд Трамп утвердил введение пошлин на товары из Китая на сумму около $50 млрд. Список импортируемой продукции, которая будет облагаться сбором в 25%, торговое представительство США намерено обнародовать в пятницу, 15 июня, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники издания, знакомые с ситуацией, объяснили это тем, что Вашингтон решил продолжить оказывать давление на Китай, который, в свою очередь, пытается заполучить технологии американских фирм. Ожидается, что новый перечень продукции будет аналогичен предварительному списку, который был опубликован в апреле.

Китай уже заявил, что подготовил ответный список. Министр иностранных дел КНР Ван И, комментируя ситуацию, заявил, что Пекин и Вашингтон столкнулись с выбором между сотрудничеством и взаимной выгодой с одной стороны, конфронтацией и взаимной потерей — с другой.

Разногласия между странами по вопросам торговли возникли после введения Соединенными Штатами пошлин на импорт 100 китайских товаров, для создания которых китайская сторона якобы «похитила интеллектуальную собственность США». Позже Белый дом опубликовал расширенный список продукции. В ответ Пекин составил перечень из более чем 100 американских товаров, которые облагаются пошлинами в размере 25%.

30 мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении ввозных пошлин на товары из Китая в размере 25% с июня текущего года. Однако 3 июня сообщалось, что вице-премьер КНР Лю Хэ и министр торговли США Уилбур Росс по итогам встречи в Пекине «достигли позитивного и конкретного прогресса» в переговорах по торгово-экономическим отношениям.