Китай обозначил условия роста иморта из США

Рост импорта из США в Китай возможен только при взаимных уступках. Пекин не хочет дальнейших обострений торговых споров между двумя странами, заявил на брифинге в четверг, 7 июня, официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

«Позиция китайской стороны остается последовательной и четкой, Пекин не хочет эскалации торговых трений с США», — цитирует его «РИА Новости».

Гао Фэн подчеркнул, что китайская сторона настроена укреплять сотрудничество со всеми странами мира, в том числе и с США, а увеличение импорта — это долговременная стратегия властей КНР.

«Пекин готов вести диалог и консультации, непрерывно расширять сотрудничество, надлежащим образом устранять разногласия, мы готовы на условиях взаимных уступок наращивать импорт из США», — отметил Гао Фэн.

17–18 мая представители США и Китая провели второй раунд торговых переговоров в Вашингтоне. Они обсуждали принятия мер, направленных на ликвидацию торгового дисбаланса между двумя государствами. В результате обсуждений было оговорено, что Пекин увеличит объемы закупаемых американских товаров (соевых, кукурузы, природного газа, сырой нефти, угля и другой продукции). Первый раунд переговоров состоялся в Пекине в начале мая.