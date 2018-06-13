Госсекретарь США посетит Пекин

Министерство иностранных дел Китая подтвердило визит госсекретаря США Майка Помпео. Глава американского внешнеполитического ведомства прибудет в Пекин 14 июня по приглашению коллеги из КНР Ван И.

Во время визита стороны обсудят итоги переговоров лидеров Соединенных Штатов и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, ситуацию вокруг Корейского полуострова, а также развитие двусторонних отношений, сообщается на сайте китайского МИДа.

11 июня глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов предоставить КНДР «уникальные гарантии безопасности» в обмен на полное ядерное разоружение.

12 июня в Сингапуре состоялась встреча Ким Чен Ына и Дональда, по итогам которой стороны подписали совместный документ. В частности, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов.