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Китай и США достигли прогресса в торговых переговорах

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Фото: REUTERS/Pool/Andy Wong
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Вице-премьер Китая Лю Хэ и глава министерства торговли США Уилбур Росс «достигли позитивного и конкретного прогресса» в переговорах по торгово-экономическим отношениям.

Представитель КНР заявил, что с целью улучшения экономического развития страны Пекин готов увеличить импорт из других государств, в том числе из Соединенных Штатов. По словам Лю Хэя, это принесет пользу обеим сторонам, но и всему миру.

«Реформа и открытость, а также расширение внутреннего спроса — это национальные стратегии Китая. Наш установленный темп не изменится», — приводит его слова агентство Xinhua. Переговоры делегаций КНР и США проходят в Пекине и завершатся 3 июня. Детали договоренностей сторон пока не приводятся.

30 мая американский лидер Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на импорт товаров из Китая в размере 25%. Их перечень, как ожидается, будет опубликован 15 июня. Однако, по мнению экспертов, сборы будут взиматься с тех видов продукции, которые содержат высокие технологии.

Разногласия между Пекином и Вашингтоном по вопросам торговли возникли после введения Соединенными Штатами пошлин на импорт 100 китайских товаров, для создания которых КНР якобы «похитила интеллектуальную собственность США». Позже Белый дом опубликовал расширенный список продукции. В ответ Пекин составил перечень из более чем 100 американских товаров, которые облагаются пошлинами в размере 25%.

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