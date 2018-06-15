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Китай пригрозил симметричным ответом на пошлины США

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Фото: REUTERS/Jason Lee
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Пекин пообещал незамедлительно ответить на введение торговых пошлин на китайские товары со стороны США, говорится в заявлении министра коммерции Китая.

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«Мы незамедлительно примем меры по введению симметричных по объему и интенсивности пошлин», — приводит заявление «РИА Новости».

15 июня президент США Дональд Трамп объявил о вводе в действие 25% пошлин на товары из Китая. Это затронет примерно десятую часть китайского импорта в Америку. Трамп объяснил такую меру тем, что китайцы крадут интеллектуальную собственность и необходимостью сократить дефицит торгового баланса между двумя странами.

Президент США пригрозил, что если Пекин ответит на действия Вашингтона, то последний введет дополнительные ввозные пошлины.

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