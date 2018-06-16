Прямой эфир

Пушков назвал причину начала торговой войны между США и Китаем

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалёв
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Торговая война между Китаем и США началась, констатировал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Комментируя введение странами пошлин, сенатор отметил, что Китай не будет оставлять без ответа давление со стороны США.

15 июня министерство финансов Китая объявило о введении 25% пошлины на 659 товаров из США. Это стало ответом на аналогичное решение президента США Дональда Трампа о вводе 25% пошлин на товары из Китая, что затронет примерно десятую часть китайского импорта в Америку. 

Введение пошлин президент США Дональд Трамп объяснил воровством КНР американской интеллектуальной собствености.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Китай пригрозил симметричным ответом на пошлины США
Вашингтон ввел пошлины на китайские товары

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017