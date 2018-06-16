Пушков назвал причину начала торговой войны между США и Китаем
Торговая война между Китаем и США началась, констатировал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Комментируя введение странами пошлин, сенатор отметил, что Китай не будет оставлять без ответа давление со стороны США.
15 июня министерство финансов Китая объявило о введении 25% пошлины на 659 товаров из США. Это стало ответом на аналогичное решение президента США Дональда Трампа о вводе 25% пошлин на товары из Китая, что затронет примерно десятую часть китайского импорта в Америку.
Введение пошлин президент США Дональд Трамп объяснил воровством КНР американской интеллектуальной собствености.