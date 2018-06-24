Трамп заявил о возможности решить проблему торговых споров с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет решить проблему торговых споров с Китаем, так как у него установились хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

Выступая в Лас-Вегасе на форуме республиканцев, американский лидер заявил, что несмотря на потери в $500 млрд в торговле с Китаем за последний год, он надеется на решение споров с помощью переговоров, пишет «РИА Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины в рамках национальной протекционистской политики. Указ о новой пошлине 25% на импорт товаров из КНР объемом $50 млрд в год вступит в силу 6 июля. В то же время Трамп поручил подготовить перечень китайских товаров на сумму $200 млрд, на которые Вашингтон введет пошлины в 10%, если Пекин продолжит повышать сборы с американской продукции.

Китай считает, что торговая война с США не только негативно скажется на экономике двух стран, но и нанесет ущерб всему миру.