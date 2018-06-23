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ЕС пригрозил ответить США в случае введения пошлин на автомобили

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Фото: REUTERS/Vincent Kessler
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Вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен заявил, что Евросоюз будет вынужден предпринять ответные шаги в случае, если США введут пошлины на импорт европейских автомобилей.

«Если они решат ввести таможенные пошлины, у нас вновь не останется другого выбора, кроме как отреагировать», — заявил Катайнен французской газете Le Monde.

22 июня президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза.

США в конце марта ввели 25-процентные ввозные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий. Для Евросоюза, Канады и Мексики пошлины были введены с 1 июня.

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