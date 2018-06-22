Трамп пригрозил ввести пошлины на импорт всех машин из Евросоюза

Президент США Дональд Трамп пригрозил обложить 20% пошлиной все автомобили, импортируемые из стран Евросоюза. Об этом он написал 22 июня в Twitter.

«Исходя из пошлин и торговых барьеров, давно уже применяемых Европейским союзом в отношении Соединенных Штатов и их великих компаний и рабочих, мы введем пошлину в 20% на все их автомобили, которые ввозят в США, если они не снизят или отменят те пошлины и барьеры. Делайте их (машины. — Ред.) здесь!», — говорится в сообщении.

США в конце марта ввели 25-процентные ввозные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий. Для Евросоюза, Канады и Мексики пошлины были введены с 1 июня.

Вашингтон объяснил свои действия соображениями нацбезопасности. В ответ Еврокомиссия ввела пошлины на импорт американских товаров на €2,8 млрд. Эти меры вступили в силу 22 июня и распространяются на сталь, алюминий, сельхозтовары и ряд другой продукции.

При этом Брюссель заявил, что готов отменить пошлины, если Вашингтон отменит свои.

В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин 22 июня допустил возможность ввести пошлины на ввоз в Россию легковых автомобилей из США.