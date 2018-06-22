Орешкин допустил введение пошлин на автомобили из США

Россия может ввести пошлины на ввоз легковых автомобилей из США в ответ на ограничительные меры Вашингтона, которые коснулись продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, этот вопрос рассматривается.

Согласно данным ведомства, импорт в Россию из Соединённых Штатов автомобилей и прочих пассажирских транспортных средств за прошлый год составил $837,2 млн, а за январь-апрель текущего — $287,5 млн, сообщает «РИА Новости».

В марте президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт стали и алюминия, которые составят 25 и 10% соответственно. Для государств Евросоюза, а также Мексики и Канады введение этих сборов отсрочили до 1 июня. В мае стало известно, что Белый дом также рассматривает возможность введения пошлин на поставки автомобилей.

Страны ЕС ответили на решение Вашингтона симметрично, составив список американских товаров, которые будут облагаться пошлинами в размере 25%. Аналогично поступила Турция.