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Орешкин допустил введение пошлин на автомобили из США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россия может ввести пошлины на ввоз легковых автомобилей из США в ответ на ограничительные меры Вашингтона, которые коснулись продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, этот вопрос рассматривается.

Согласно данным ведомства, импорт в Россию из Соединённых Штатов автомобилей и прочих пассажирских транспортных средств за прошлый год составил $837,2 млн, а за январь-апрель текущего — $287,5 млн, сообщает «РИА Новости».

В марте президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт стали и алюминия, которые составят 25 и 10% соответственно. Для государств Евросоюза, а также Мексики и Канады введение этих сборов отсрочили до 1 июня. В мае стало известно, что Белый дом также рассматривает возможность введения пошлин на поставки автомобилей.

Страны ЕС ответили на решение Вашингтона симметрично, составив список американских товаров, которые будут облагаться пошлинами в размере 25%. Аналогично поступила Турция.

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