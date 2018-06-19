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Россия не станет вводить ответные импортные пошлины на лекарства США

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Фото: Depositphotos
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Американские лекарства не попадут в список товаров, на которые Россия введет ответные импортные пошлины, уточнил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает «РИА Новости».

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Введение пошлин коснется лишь продукции, аналоги которой есть на российском рынке, подчеркнул министр. Список американских товаров, которые обложат дополнительным налогом, Минэкономразвития сформирует в ближайшие дни.

Ранее 19 июня Орешкин заявил о намерении России обложить дополнительным налогом импорт ряда товаров из США. По его словам, эти действия послужат ответом на протекционистскую политику Америки.

Президент США Дональд Трамп в марте 2018 года объявил о введении импортных пошлин в 25% на поставки стали и 10% — на поставки алюминия. Американский лидер заявил, что указ нацелен на поддержку американских производителей.

В апреле сообщалось, что Россия обратилась во Всемирную торговую организацию с просьбой провести консультации с Вашингтоном по вопросу новых пошлин США на сталь и алюминий.

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