Россия не станет вводить ответные импортные пошлины на лекарства США

Американские лекарства не попадут в список товаров, на которые Россия введет ответные импортные пошлины, уточнил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает «РИА Новости».

Введение пошлин коснется лишь продукции, аналоги которой есть на российском рынке, подчеркнул министр. Список американских товаров, которые обложат дополнительным налогом, Минэкономразвития сформирует в ближайшие дни.

Ранее 19 июня Орешкин заявил о намерении России обложить дополнительным налогом импорт ряда товаров из США. По его словам, эти действия послужат ответом на протекционистскую политику Америки.

Президент США Дональд Трамп в марте 2018 года объявил о введении импортных пошлин в 25% на поставки стали и 10% — на поставки алюминия. Американский лидер заявил, что указ нацелен на поддержку американских производителей.

В апреле сообщалось, что Россия обратилась во Всемирную торговую организацию с просьбой провести консультации с Вашингтоном по вопросу новых пошлин США на сталь и алюминий.