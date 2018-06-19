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Россия объявила США торговую войну

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Москва введет «балансирующие меры» в ответ на протекционистские шаги Вашингтона по стали и алюминию, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

По его словам, США продолжают применять защитные действия в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, сообщает «Интерфакс».

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«Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США», — приводит слова Орешкина пресс-служба ведомства.

Введение пошлин коснется лишь продукции, аналоги которой есть на российском рынке, подчеркнул министр. Список американских товаров, которые обложат дополнительным налогом, Минэкономразвития сформирует в ближайшие дни.

Президент США Дональд Трамп в марте 2018 года ввел импортные пошлины в 25% для стали и 10% для алюминия. Они уже действуют не только в отношении России, но и Китая, Японии и других стран. Американский лидер заявил, что указ нацелен на поддержку американских производителей.

В апреле сообщалось, что Россия обратилась во Всемирную торговую организацию с просьбой провести консультации с Вашингтоном по вопросу новых пошлин США на сталь и алюминий.

Россия оценила ответные ограничения в отношении товаров из США на сумму до $537,6 млн, о чем 22 мая уведомила ВТО.

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