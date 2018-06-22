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Ответные меры Евросоюза на пошлины США вступили в силу

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Торговые контрмеры Евросоюза против США вступили в силу.

«Ответные торговые меры против США вступают в силу в 00:00 часов по центральноевропейскому времени (01:00 мск) 22 июня», — сообщила Еврокомиссия.

В список вошла стальная, алюминиевая и сельхозпродукция, а также символические для США товары: бурбон, джинсы Levi's и мотоциклы Harley-Davidson.

В Еврокомиссии отметили, что предпринятые в отношении США меры соответствуют нормам Всемирной торговой организации. Кроме того, планируется дальнейшая ребалансировка торговли с Вашингтоном еще на €3,6 млрд.

1 июня министерство торговли США сообщило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза. Позже не менее 29 послов стран ЕС в США написали письмо американскому лидеру, в котором подвергли критике действия Вашингтона во внешней торговле.

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