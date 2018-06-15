Канадцы обиделись на Трампа и объявили бойкот товарам из США

Канадцы обиделись на оскорбления президента США Дональда Трампа в адрес премьер-министра Джастина Трюдо и объявили бойкот продаваемым в стране американским товарам. Как сообщает телеканал CTV, люди стали отказываться от покупок апельсинов из Флориды, бурбона из Кентукки и калифорнийского вина, а также игнорируют такие крупные марки, как Starbucks, Walmart и McDonalds.

Свои посты в социальных сетях канадцы подписывают хэштегами #BoycottUSProducts, #BuyCanadian и #BoycottUSA («бойкот продуктов США», «покупай канадское», «бойкот США». — Прим. iz.ru). Многие пишут, что отменили запланированные на отпуск поездки в США и решили провести это время у себя на родине.

При этом издание напоминает, что Канада является самым важным рынком для товаров из соседней страны. В 2017 году объем торговли между государствами составил почти $674 млрд, а импорт продукции за первые четыре месяца текущего года принес Соединенным Штатам более $98 млрд.

Соединенные Штаты с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из стран Европейского союза, а также Канады и Мексики в размере 25 и 10% соответственно. Торговые партнеры США раскритиковали решение Вашингтона и пообещали принять ответные меры, в частности, обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Торговые войны стали одной из центральных тем на саммите «большой семерки» (G7 — Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США, Канада), который прошел в Квебеке. По итогам встречи американский лидер Донльд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике, обосновав это тем, что канадские власти устанавливают большие пошлины в отношении производителей США.

В свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, как писали СМИ, назвал введенные США пошлины на металлы оскорбительными. Позднее глава национального совета по торговле при Белом доме Петер Наварро заявил, что «в аду предусмотрено специальное место» для тех зарубежных политиков, которые занимаются «недобросовестной дипломатией» по отношению к Трампу, имея ввиду Трюдо.