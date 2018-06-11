Советник Трампа пообещал «место в аду» за нечестную дипломатию

Глава национального света по торговле при Белом доме Петер Наварро заявил, что «в аду предусмотрено специальное место» для тех зарубежных политиков, которые занимаются «недобросовестной дипломатией» по отношению к президенту США Дональду Трампу.

«В аду есть специальное место для любого иностранного лидера, который занимается недобросовестной дипломатией по отношению к американскому президенту Дональду Трампу, а затем пытается воткнуть нож ему в спину», — так Наварро прокомментировал обвинения премьер-министра Канады Джастина Трюдо в адрес США на итоговой пресс-конференции саммита G7. Слова советника Трампа приводит телеканал Fox News.

На саммите «большой семерки» в канадском Квебеке 8–9 июня Трюдо пригрозил «жестко ответить», если Штаты продолжат вводить «нечестные тарифные барьеры» и «оскорбительные пошлины». После высказываний канадского премьера американской лидер отказался подписывать итоговое коммюнике саммита.