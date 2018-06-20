Политолог сравнил торговую войну США и ЕС с отношениями Белоснежки и гномов

Политолог-американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин, комментируя порталу iz.ru введение ЕС ответных мер на торговые пошлины США, сравнил политический диалог американского лидера Дональда Трампа и членов «большой семерки» с отношениями героев сказки «Белоснежка и семь гномов».

Евросоюз утвердил ответные меры на торговые пошлины США на сталь и алюминий. С 22 июня стальная и алюминиевая продукция, аграрные продукты, а также ряд других американских товаров, суммарная стоимость которых составляет €2,8 млрд, будут облагаться дополнительными сборами на границах ЕС. Еврокомиссия готова отменить эти меры, если США откажутся от своих тарифов на сталь и алюминий. Министерство торговли США сообщило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС, а также из Канады и Мексики в размере 25 и 10% соответственно 1 июня.

«У Трампа были иллюзии, что Европа — это гномы-карлики. И в значительной степени так оно и есть. Я называю «большую семерку» «Белоснежка и шесть гномов». Где Белоснежкой является Трамп, а все остальные — гномы. То, что сейчас происходит, не отлито в граните. Это предмет для дальнейших переговоров. Это не более чем декларация торговой войны. Думаю, что на протяжении нескольких месяцев, ближе к промежуточным выборам, эти пошлины будут снижены, потому что никому эта война не нужна. Ни Америке, ни Европе», — считает Домрин.

По мнению политолога, торговая война, выстроенная Трампом по отношению к Европе, — не более чем бизнес-стратегия главы Белого дома.

«Трамп ведет себя как переговорщик-бизнесмен. Когда нужно делать как можно более высокую ставку, а потом ее отыгрывать. Он сделал очень высокую ставку сейчас в экономических отношениях с Китаем и с Европой. Дальше они будут договариваться. Это тот случай, когда Трамп себя ведет как бизнес-переговорщик, а не государственный деятель», — отметил Домрин.