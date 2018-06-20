Евросоюз назвал условия отмены пошлин для товаров из США

Евросоюз 20 июня принял ответные меры на торговые пошлины США на сталь и алюминий. Пошлины ЕС начнут действовать с 22 июня, говорится в сообщении Европейской комиссии.

Страны Евросоюза договорились ввести 25-процентные пошлины на товары американского экспорта общим объемом €2,8 млрд.

«Мы не хотели оказаться в этом положении. Однако одностороннее и необоснованное решение США ввести пошлины на сталь и алюминий из ЕС не оставило нам иного выбора», — приводит «Интерфакс» слова члена Еврокомиссии по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем.

По ее мнению, ответ ЕС — соразмерен, пропорционален, а также соответствует нормам ВТО.

Список облагаемых дополнительным налогом товаров состоит из нескольких десятков наименований. В частности, это мотоциклы Harley Davidson, джинсы Levi Strauss, бурбон.

Также в торговую войну оказались вовлечены продукция из стали и алюминия, сельскохозяйственные товары (кукуруза, рис, клюква), продукты питания (апельсиновый сок, арахисовое масло), табачные изделия, косметика, одежда, катера, яхты.

ЕС снимет свои пошлины в случае отмены пошлин со стороны США, подчеркнула Мальмстрем Еврокомиссии.

Зачем Штаты ввели пошлины

Соединенные Штаты с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза в размере 25 и 10% соответственно. В Вашингтоне пояснили, что это было сделано из соображений национальной безопасности.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов заявил, что речь идет о начале настоящей торговой войны между США и странами Евросоза, передает «РИА Новости».

«То, что это очередной виток торговой войны Европы и США, — это однозначно. Как бы кто ни пытался закрывать глаза или не называть вещи своими именами — это прямая торговая война», — заявил он в эфире радио Sputnik.

Реакция России

В свою очередь, 19 июня глава Минэкономразвития Максим Орешкин объявил, что Россия вводит дополнительные импортные пошлины на ряд товаров из Соединенных Штатов. Ведомство оценило ответные ограничения в отношении товаров из США в $93 млн. И это лишь первый этап. На пике сумма ограничений может достигнуть $536,6 млн.

По словам Орешкина, из списка товаров, облагаемых дополнительным налогом, исключены лекарства. Новые пошлины коснутся только продукции, которая есть на российском рынке.